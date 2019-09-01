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Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 13:29 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonu

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak cep telefonu parçaları ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü Grup Amirliği ekipleri, yurt dışından yasa dışı yollarla cep telefonuna ait çeşitli parçaların getirildiği bilgisi üzerine 2 adrese operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda 95 bin lira değerinde, cep telefonu ekranı, dokunmatik ekran, arka kapak, batarya, şarj aleti ve çeşitli aksesuarların yer aldığı bin 364 parça ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
2 gözaltı Elbistan Kaçakçılık Kahramanmaraş operasyon

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