Kahramanmaraş’ta kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

Kahramanmaraş’ta otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü.

Alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş-Gaziantep karayolunun 24. kilometresinde Hakkı Abdulmuhsin (35) kullandığı 46 DJ 194 plakalı otomobiliyle Narlı istikametine seyir halindeyken, Seyrantepe Mahallesi civarında Dilaver Ortaöz’ün yönetimindeki 46 P 7944 plakalı kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.