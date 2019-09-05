Kahramanmaraş'ta kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Mehmet Sarı idaresindeki 46 E 8400 plakalı mutfak tüpü yüklü kamyonet ile Soner Bostancı’nın kullandığı BBY 4646 yabancı plakalı otomobil, Yeşilyurt Mahallesi'nde çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada çarpışmanın etkisiyle devrilen kamyonetteki tüpler ile damacana sular yola savruldu.

Çevreye dağılan tüpler ve damacanalar, vatandaşların yardımıyla toplandı.

