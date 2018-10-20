Kahramanmaraş'ta kamyonet uçuruma devrildi: 1 ölü

Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde kamyonetin uçuruma devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Hasan Poyraz (59) yönetimindeki 35 ZZ 525 plakalı kamyonet Sadıklı Mahallesi'nde geri manevra yaptığı sırada yüzlerce metrelik uçuruma devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Mahallelilerin de destek verdiği arama çalışmalarında Poyraz'ın cesedine ulaşıldı.
Poyraz, Sadıklı Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.
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