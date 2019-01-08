Kahramanmaraş'ta kar hayatı olumsuz etkiledi, 7 ilçede okullar 1 gün tatil edildi

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. TIR'ların kayması nedeniyle Kahramanmaraş-Kayseri yolu ulaşıma kapanırken 7 ilçede okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Dün gece başlayan ve bugün de devam eden kar yağışı Kahramanmaraş'ta hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı özellikle kuzey ilçeler ve şehrin yüksek kesimlerinde etkili olurken, ulaşımda da aksamalar meydana geldi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile karayollarına bağlı ekiplerin yolları açmak için aralıksız kürüme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Kahramanmaraş-Kayseri yolunda TIR'ların kayması sonucu Kayseri yönüne gidiş trafiğe kapanırken, yolda kalan sürücüler TIR'ı iterek yolu açmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Yolun Kahramanmaraş yönünde ve Elbistan-Göksun Karayolu'nda ise ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

7 İLÇEDE OKULLAR TATİL

Jandarma ve polisin yollardaki kontrolleri devam ederken kar nedeniyle Kahramanmaraş'ın 7 ilçesinde okullar da tatil edildi. Elbistan, Afşin, Ekinözü, Göksun, Nurhak, Çağlayancerit ve Andırın ilçelerinde Yeşilova ve Kastal mahallelerindeki orta okullar hariç yarın 1 gün süreyle eğitime ara verilirken, engelli ve hamile kamu çalışanları da bir gün idari izinli sayılacak.

HEYELANLAR YAŞANDI

Öte yandan kar ve yağmur nedeniyle Nurhak ilçesinin Pınarbaşı Umutlu bölgesinde, Ekinözü ilçesinin Alişar bölgesinde, merkez Onikşubat ilçesinin de Hacınınoğlu bölgesinde toprak kayması ve heyelanlar yaşandı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri toprakları temizlemek için çalışma başlattı.