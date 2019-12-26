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  4. Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle 3 ilçedeki bazı okullarda eğitime ara verildi

Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle 3 ilçedeki bazı okullarda eğitime ara verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 19:15 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle 3 ilçedeki bazı okullarda eğitime ara verildi

Kahramanmaraş'ın Onikişubat, Dulkadiroğlu ve Çağlayancerit ilçelerinde bazı mahallelerdeki okullarda kar nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden yapılan açıklamalarda, bölgede yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Çağlayancerit'in Bozlar ve Helete mahalleleri haricindeki tüm okullar tatil edildi.

Onikişubat'ta Tekir Kısıklı İlkokulu, Tekir İlk/Ortaokulu, Tekir Çok Programlı Lisesi, Hacıveliler Yeşilgöz İlk/Ortaokulu, Kumarlı İlk/Ortaokulu, Çukurhisar İlk/Ortaokulu, Ömer Selver Doğan İlk/Ortaokulu ve Çevrepınar İlk/Ortaokulu ile Dulkadiroğlu ilçesinin Bertiz bölgesindeki Baydemirli Başpınar İlkokulu, Ağabeyli İlkokulu, Kemallı Ortaokulu, Başdervişli İlk/Ortaokulu, Budaklı Köseler İlkokulu, Beşenli İlk/Ortaokulunda eğitime ara verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş kar yağışı Okul Tatil

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