Kahramanmaraş’ta karbonmonoksit zehirlenmesi: 2 ölü

Kahramanmaraş’ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Türkoğlu İlçesi Büyükimalı Mahallesi’nde meydana geldi. Mehmet (70) ve Neziha Demirdöğen (70) çiftinden bir müddet habere alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaşlı çiftin kapısını açarak içeri girdi. Sağlık ekiplerince, hareketsiz halde duran yaşlı çiftin karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edilerek, hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

Olay yeri incelemenin ardından yaşlı çiftin cenazeleri morga kaldırıldı.



PARTNER Bebek göründü