HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kahramanmaraş’ta karbonmonoksit zehirlenmesi: 2 ölü

Kahramanmaraş’ta karbonmonoksit zehirlenmesi: 2 ölü

13.02.2021 02:25 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre olay, Türkoğlu İlçesi Büyükimalı Mahallesi’nde meydana geldi.

Kahramanmaraş’ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, Türkoğlu İlçesi Büyükimalı Mahallesi’nde meydana geldi. Mehmet (70) ve Neziha Demirdöğen (70) çiftinden bir müddet habere alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaşlı çiftin kapısını açarak içeri girdi. Sağlık ekiplerince, hareketsiz halde duran yaşlı çiftin karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edilerek, hayatlarını kaybettikleri belirlendi.
Olay yeri incelemenin ardından yaşlı çiftin cenazeleri morga kaldırıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERBebek göründüBebek göründü
Büyükelçiler kararnamesi yayımlandıBüyükelçiler kararnamesi yayımlandı
57 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 57?57 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 57?

En Çok Okunan Haberler

Ayağında patiklerle 33 saat sonra bulundu, ilk kelimesi ’üşüyorum’ oldu

Ayağında patiklerle 33 saat sonra bulundu, ilk kelimesi ’üşüyorum’ oldu

Dikkat! Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Dikkat! Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Merkez Bankası yıl sonu dolar beklentisini açıkladı

Merkez Bankası yıl sonu dolar beklentisini açıkladı

İsyan etti! 'İstifa ettim! Tüh sizin alayınızın...'

İsyan etti! 'İstifa ettim! Tüh sizin alayınızın...'

MEB'den flaş liselerde yüz yüze eğitim açıklaması

MEB'den flaş liselerde yüz yüze eğitim açıklaması

12 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

12 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bugünden itibaren onlar da aşı olacak

Bugünden itibaren onlar da aşı olacak

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Samsun İl Sağlık Müdürü, aşı olduktan 25 gün sonra koronavirüse yakalandı

Samsun İl Sağlık Müdürü, aşı olduktan 25 gün sonra koronavirüse yakalandı

Kılıçdaroğlu: Bir saatte 2 milyon 200 bin dolar faiz ödüyoruz

Kılıçdaroğlu: Bir saatte 2 milyon 200 bin dolar faiz ödüyoruz

AKOM'dan uyarı geldi! Çok şiddetli olacak

AKOM'dan uyarı geldi! Çok şiddetli olacak

Diğer Haberler

Büyükelçiler kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Büyükelçiler kararnamesi yayımlandı

Hamile kadın kaza yapan ambulansta doğum yaptı

Hamile kadın kaza yapan ambulansta doğum yaptı

Çorum’da silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

Çorum’da silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

Davutoğlu, Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan Selçuk Özdağ'a saldıranların tahliye edilmesine tepki

Özdağ'a saldıranların tahliye edilmesine tepki

Firari çocuk katili, film gibi operasyonla yakalandı

Firari çocuk katili böyle yakalandı

Bakan Koca'dan sağlık atamaları ile ilgili tepkilere yanıt

Sağlık atamaları ile ilgili tepkilere yanıt

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.