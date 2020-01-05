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  4. Kahramanmaraş'ta karda dondurma keyfi

Kahramanmaraş'ta karda dondurma keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 17:15 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta karda dondurma keyfi

Kahramanmaraş'ta bir firma, vatandaşlara karda dondurma keyfi yaşattı.

Hafta sonu tatilini Yedikuyular Kayak Merkezi'nde değerlendiren vatandaşlar, bir firmanın dondurma sürpriziyle karşılaştı. Karın üzerine kurulan stantta, yaklaşık 2 bin 500 kişiye 1 saat içerisinde 260 kilogram dondurma ve salep ikram edildi. Ziyaretçiler, ücretsiz dağıtılan dondurma ve salebe yoğun ilgi gösterdi.

Dondurma ustası Sami Kervancıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kışın dondurma yenir mi?' diye her zaman tartışılıyor ama doğal dondurmanın yazı, kışı yoktur. Kahramanmaraş dondurmasının yazı, kışı olmaz, dört mevsim yenilebilir. Bugün de kayak merkezinde halkımızla beraberiz. Biz her yıl kar yağarken dondurma kesiyorduk. Bu yıl da kayak merkezinde yapalım dedik." dedi.

Ziyaretçi Ökkeş Payam ise etkinlikten memnun olduğunu belirterek dondurmayla beraber kar üzerine dökülen tatlı şurupla yapılan, karsambaç tatlısından da yediğini söyledi.

Mustafa İskender ise Yedikuyular'ın mutlaka ziyaret edilmesi gerektiğini belirterek, "Kar üzerinde veya soğukta denemeyenlere dondurmayı tavsiye ediyorum. 'Dondurma kışın yenmez' diyenlere katılmıyorum. Gerçek süt ve salebin herhangi bir yan etkisi olmadığı gibi faydası vardır." diye konuştu.

Mehmet Okumuş da ilk defa kar üzerinde dondurma yediğini, güzel bir duygu yaşadığını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
dondurma Kahramanmaraş kayak merkezi yedikuyular

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