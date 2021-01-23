Kahramanmaraş’ta kardeşler arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Kahramanmaraş’ta kardeşler arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Kavga, Onikişubat ilçesi Akçakoyunlu Mahallesi’nde bir ikamette meydana geldi. Salih B. (38) kardeşi Eshabil B. (33) ile bir müddet tartıştıktan sonra kavgaya başladı. Kavga sırasında Eshabil B., vücudunun çeşitli yerlerinden darbe aldıktan sona bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 görevlileri, yaralıya ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken, polis şüpheli Salih B’yi suç aletiyle birlikte yakalayarak emniyete götürdü.



