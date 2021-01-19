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Kahramanmaraş’ta karla mücadele

19.01.2021 13:58 | Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yoğun kar yağışı alan Elbistan, Ekinözü ve Nurhak ilçelerinde karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipleri, Elbistan ilçesinde bulunan Uncular, Köşk, Alkayaoğlu, Fakıoğlu, Karamağra, Keçemağra, Horhor, Kayageçit, Yapılı ve Uzunpınar dahil 10 mahallenin ulaşımını sağlayan Sultan Korusu Grup yolunu temizlendi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yoğun kar yağışı alan Elbistan, Ekinözü ve Nurhak ilçelerinde karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipleri, Elbistan ilçesinde bulunan Uncular, Köşk, Alkayaoğlu, Fakıoğlu, Karamağra, Keçemağra, Horhor, Kayageçit, Yapılı ve Uzunpınar dahil 10 mahallenin ulaşımını sağlayan Sultan Korusu Grup yolunu temizlendi. Ekinözü ilçesinde Kabaktepe Mahallesi ve Nurhak ilçesinde Biçim ve Umutlu Mahalle yollarını yoğun kar yağışına rağmen ulaşıma açık tutmak için gayret eden ekipler karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
İlçelerde karla mücadele çalışmalarını gerçekleştiren Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, “Ekiplerimiz yoğun kar yağışı alan bölgelere süratle müdahale ederek yolları açık tutuyor. Vatandaşlarımızın kesintisiz ulaşım sağlaması için 7/24 çalışıyoruz. Sorumluluk sahamız içerisinde an itibariyle kapalı yol bulunmuyor” ifadeleri kullanıldı.

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