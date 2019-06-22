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Kahramanmaraş'ta kayıp çocuk ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2019 20:08 | Son Güncelleme

Merkez Dulkadiroğlu ilçesinde ailesinin kayıp başvurusu yaptığı 6 yaşındaki çocuğun cesedine sulama havuzunda rastlandı

Kahramanmaraş'ta ailesinin kayıp başvurusu yaptığı 6 yaşındaki çocuğun cesedi sulama havuzunda bulundu.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesine bağlı kırsal Ağabeyli Mahallesi'nde sabah ailesinden habersiz evden çıkan 6 yaşındaki Hanifi Orhan kayboldu. Aramalarına karşın Orhan'a ulaşamayan ailesi, durumu Jandarmaya bildirdi.

Güvenlik güçlerince yapılan çalışmalarda, mahallenin yakınında bulunan 2 metre derinlikteki sulama havuzunda Orhan'ın cesedi bulundu. Çocuğun cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.

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cesed Çocuk Kahramanmaraş

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