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Kahramanmaraş'ta kayıp kişi 5 gündür aranıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 16:44 | Son Güncelleme

Elbistan ilçesinde "yürüyüşe çıkıyorum" diyerek evden ayrılan ve 5 gündür haber alınamayan Seyit Balta'yı arama çalışmaları "drone" destekli devam ediyor

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 5 gündür haber alınamayan kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Bakış Mahallesi'nde yaşayan ve 5 gün önce "yürüyüşe çıkıyorum" diyerek evden ayrılan Seyit Balta'nın (36) ailesi kayıp müracaatında bulundu.

Ailenin ihbarının ardından, jandarma ve AFAD ekipleri, Bakış Mahallesi ve çevresinde Balta'yı arama çalışmalarına "drone" destekli başladı.

Anne Meryem Balta, gözyaşları içerisinde oğluna eve dönmesi için çağrıda bulundu.

Ağabeyi Kamil Balta, kardeşinin perşembe günü "yürüyüşe" diyerek evden çıktığını, kendisinden 5 gündür haber alamadıklarını belirtti.

Kardeşinin akşam eve dönmemesi üzerine kendi imkanlarıyla arama yaptıklarını dile getiren Balta, şunları söyledi:

"Eve dönmediği gün sabah saatlerine kadar kardeşimi aradık ancak bir sonuç alamadık. Bunun üzerine emniyet ve jandarmaya kayıp müracaatında bulunduk. 5 gündür kardeşimden bir haber alamıyoruz. AFAD ve jandarma ekipleriyle birlikte 'drone' ile arama çalışmalarına başlandı. Çalışmalar halen devam ediyor."

Sosyal medya üzerinden kardeşlerinin kayıp olduğunu bildirmeleri üzerine ihbarların geldiğini dile getiren Balta, "Gelen ihbarlar asılsız veya kardeşimize benzeyen kişiler olduğu ortaya çıktı. Kırşehir'den bir dinlenme tesislerinden Seyit'in görüntüsü olduğu belirtildi ancak görüntülerdeki kişinin Seyit olmadığını gördük." diye konuştu.

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