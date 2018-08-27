Kahramanmaraş'ta kayıp kişinin cesedi bulundu

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 5 gündür haber alınamayan Seyit Balta'nın (36) cenazesine ulaşıldı.
Bakış Mahallesi'ndeki evinden 5 gün önce "yürüyüşe çıkıyorum" diyerek ayrılan ve kendisinden haber alınamayan Balta'nın bulunması için jandarma ve AFAD ekiplerinin çevrede başlattıkları drone destekli arama çalışmasına karanlığın çökmesiyle ara verildi.
Ekiplerin bölgeden ayrılmasının ardından ağabeyleri, evlerinin 500 metre yukarısında Balta'yı av tüfeğiyle vurulmuş halde buldu.
İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Ceset, savcısının incelemenin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 5 gündür haber alınamayan Seyit Balta'yı bulmak için ekipler bugün arama çalışması başlatmıştı.
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