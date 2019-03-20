Kahramanmaraş'ta kayıp kişinin cesedi bulundu

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 19 gündür haber alınamayan kişinin cesedi ormanlık alanda bulundu.

Alınan bilgiye göre, 2 Mart'ta ayrıldığı evine dönmeyen Süleyman Bodur'un (89) yakınları durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Güvenlik güçlerince yapılan aramada Bodur bulunamadı.

Cançık mevkisinde yürüyüşe çıkan bir kişinin, ormanlık alanda ceset gördüğünü belirtmesi ise üzerine bölgeye polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde cesedin aranan Bodur'a ait olduğu belirlendi.

Bodur'un cesedi ölüm nedeninin belirlenmesi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna gönderildi.

