Kahramanmaraş'ta kayıp lise öğrencisi kızın öldürülmesi

Türkoğlu Mesire Alanı çevresindeki derede dün hayvanlarını otlatan çoban tarafından cansız bedeni bulunan 18 yaşındaki Fatma Nur Karaoğlan'ın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan lise öğrencisi Orhan A'nın (17) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Titiz çalışma yürüten özel ekibin mesire alanında delil çalışması yaptığı, üzerinden kimlik veya eşya çıkmayan genç kızın başına aldığı darbeyle öldürüldüğünü belirlediği öğrenildi.

Ekibin, kayıp kişiler ve onlara ait kıyafetlerle ilgili araştırma yaptığı, cesedin üzerindeki kırmızı çift şeritli kot pantolonun, sosyal medyada daha önce fotoğrafını paylaşan, Türkoğlu'ndaki evinden ayrıldıktan sonra kaybolan lise öğrencisi Karaoğlan'ın üzerindekiyle aynı olduğunu tespit ettiği, ailesinin de kızlarının kıyafetlerini teşhis ettiği belirtildi.

Ekiplerin, genç kızı tanıyan ve onunla görüşen çok sayıda kişinin bilgisine başvurduğu, ifadesi alınan 17 yaşındaki lise öğrencisi Orhan A'nın cinayeti itiraf ettiği kaydedildi.

Zanlının, zaman zaman görüştüğü Fatma Nur ile yaklaşık bir ay önce mesire alanının yakınındaki ormanlık alanda tek başına buluştuğunu, aralarında tartışma çıktığını ve başına kaya parçasıyla vurarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Türkoğlu Mesire Alanı çevresindeki derede dün hayvanlarını otlatan çoban tarafından bulunan cesedin Karaoğlan'a ait olduğu belirlenmiş, genç kızın cenazesi otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırılmıştı.

