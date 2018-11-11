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Kahramanmaraş'ta kayıp lise öğrencisi kızın öldürülmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 14:54 | Son Güncelleme

Türkoğlu ilçesinde 28 gündür kayıp olan, dün cesedi bulunan genç kızı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan, cinayeti itiraf eden lise öğrencisi tutuklandı - Cenazesi toprağa verilen genç kızın kimliğinin, üzerindeki kırmızı şeritli pantolon sayesinde belirlendiği öğrenildi

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde 28 gündür kayıp olan lise öğrencisi kızın öldürülmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan lise öğrencisi tutuklandı.

Türkoğlu Mesire Alanı çevresindeki derede dün hayvanlarını otlatan çoban tarafından cansız bedeni bulunan 18 yaşındaki Fatma Nur Karaoğlan'ın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan lise öğrencisi Orhan A'nın (17) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.

Şüpheli Orhan A'nın, emniyetteki ifadesinde olay günü Karaoğlan'la mesire alanındaki ormanlık alanda buluştuğunu, çıkan tartışma sonucu genç kızı başına kaya parçasıyla vurarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

Öte yandan, ailesi tarafından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundan alınan Karaoğlan'ın cenazesi, Ulu Cami'de kılınan namazın ardından gözyaşları arasında Kılılı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

- Kimliği, kırmızı şeritli pantolonu sayesinde belirlendi

Karaoğlan'a ait cesedin bulunmasıyla ilgili detaylar ortaya çıktı.

Titiz çalışma yürüten özel ekibin mesire alanında delil çalışması yaptığı, üzerinden kimlik veya eşya çıkmayan genç kızın başına aldığı darbeyle öldürüldüğünü belirlediği öğrenildi.

Ekibin, kayıp kişiler ve onlara ait kıyafetlerle ilgili araştırma yaptığı, cesedin üzerindeki kırmızı çift şeritli kot pantolonun, sosyal medyada daha önce fotoğrafını paylaşan, Türkoğlu'ndaki evinden ayrıldıktan sonra kaybolan lise öğrencisi Karaoğlan'ın üzerindekiyle aynı olduğunu tespit ettiği, ailesinin de kızlarının kıyafetlerini teşhis ettiği belirtildi.

Ekiplerin, genç kızı tanıyan ve onunla görüşen çok sayıda kişinin bilgisine başvurduğu, ifadesi alınan 17 yaşındaki lise öğrencisi Orhan A'nın cinayeti itiraf ettiği kaydedildi.

Zanlının, zaman zaman görüştüğü Fatma Nur ile yaklaşık bir ay önce mesire alanının yakınındaki ormanlık alanda tek başına buluştuğunu, aralarında tartışma çıktığını ve başına kaya parçasıyla vurarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Türkoğlu Mesire Alanı çevresindeki derede dün hayvanlarını otlatan çoban tarafından bulunan cesedin Karaoğlan'a ait olduğu belirlenmiş, genç kızın cenazesi otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırılmıştı.

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