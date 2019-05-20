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Kahramanmaraş'ta kaza: 2'si ağır 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2019 01:01 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta kaza: 2'si ağır 7 yaralı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 7 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Kahramanmaraş-Kayseri karayolunda meydana geldi. Ümmet Boydak (21) yönetimindeki 46 DU 842 plakalı otomobil ile Şefre Biricik'in (41) kullandığı 46 AAB 051 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte araçlarda bulunan İzzet Boydak (17), Şeydanur Biricik (9), Selahattin Biricik (44), Şerife Biricik (16) ve Ahmet Biricik (17) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kentteki çeşitli hastanelere götürülen yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

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Kahramanmaraş'ta kaza: 2'si ağır 7 yaralıKahramanmaraş'ta kaza: 2'si ağır 7 yaralıKahramanmaraş'ta kaza: 2'si ağır 7 yaralıKahramanmaraş'ta kaza: 2'si ağır 7 yaralı

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