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Kahramanmaraş'ta kaza: Aynı aileden 2 kişi öldü, 5 kişi yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.10.2018 13:07 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta kaza: Aynı aileden 2 kişi öldü, 5 kişi yaralı

Ömer KOÇ/PAZARCIK(Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Kaza, Kahramanmaraş-Gaziantep karayolunun Narlı Mahallesi mevkinde meydana geldi. Narlı'dan Gaziantep'e yönüne ilerleyen Erdal Alkuş (22) yönetimindeki 27 AL 466 plakalı kamyon, Narlı'dan, Ali Ataman'ın kullandığı 02 DZ 222 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada hafif ticari araçta bulunan Günay Ataman (14) olay yerinde hayatını kaybetti, hafif ticari araç sürücüsü Ali Ataman ile Veli Ataman, Emine Ataman, Sevda Ataman ve Gamze Ataman (16) ise yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere götürülen yaralılardan Gamze Ataman da doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü Erdal Alkuş ise jandarma tarafından gözaltına alındı.
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Kahramanmaraş'ta kaza: Aynı aileden 2 kişi öldü, 5 kişi yaralıKahramanmaraş'ta kaza: Aynı aileden 2 kişi öldü, 5 kişi yaralıKahramanmaraş'ta kaza: Aynı aileden 2 kişi öldü, 5 kişi yaralı

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