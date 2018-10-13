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Kahramanmaraş'ta kaza Aynı aileden 2 kişi öldü, 5 kişi yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 15:45 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Kaza, Kahramanmaraş-Gaziantep karayolunun Narlı Mahallesi mevkinde meydana geldi. Narlı'dan Gaziantep'e yönüne ilerleyen Erdal Alkuş (22) yönetimindeki 27 AL 466 plakalı kamyon, Narlı'dan, Ali Ataman'ın kullandığı 02 DZ 222 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada hafif ticari araçta bulunan Günay Ataman (14) olay yerinde hayatını kaybetti, hafif ticari araç sürücüsü Ali Ataman ile Veli Ataman, Emine Ataman, Sevda Ataman ve Gamze Ataman (16) ise yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere götürülen yaralılardan Gamze Ataman da doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü Erdal Alkuş ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

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