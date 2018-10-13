Kahramanmaraş'ta kaza: Aynı aileden 2 kişi öldü, 5 kişi yaralı -2

Ömer KOÇ/PAZARCIK(Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Kaza, Kahramanmaraş-Gaziantep karayolunun Narlı Mahallesi mevkinde meydana geldi. Narlı'dan Gaziantep'e yönüne ilerleyen Erdal Alkuş (22) yönetimindeki 27 AL 466 plakalı kamyon, Narlı'dan, Ali Ataman'ın kullandığı 02 DZ 222 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada hafif ticari araçta bulunan Günay Ataman (14) olay yerinde hayatını kaybetti, hafif ticari araç sürücüsü Ali Ataman ile Veli Ataman, Emine Ataman, Sevda Ataman ve Gamze Ataman (16) ise yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere götürülen yaralılardan Gamze Ataman da doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü Erdal Alkuş ise jandarma tarafından gözaltına alındı.
İran'dan Trump'a '12 dakika' yanıtı: Hazırlığımız artıyor!
ABD'li manken Kelsey Quayle vurularak öldürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: MHP desteğini açıkladı! Teklifi Meclis'e getiriyoruz
Engelli kıza kabusu yaşatmıştı! O sapık yakalandı
Bir babanın en acı günü! Tabuta yastık yorgan koydu
Süleyman Soylu'dan talimat: İntikamını çok acı alın!
AK Parti'den ABD'li rahip Brunson açıklaması
İYİ Parti'de büyük şok! Canlı yayında istifa edip MHP'ye geçti
Facebook resmen duyurdu: Tam 29 milyon kullanıcı...
Okuyucu Yorumları 0 yorum