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Kahramanmaraş’ta kenevir operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 23:05 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde jandarma tarafından alınan istihbarat doğrultusunda 62 kök kenevir ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesinde jandarma tarafından Çokyaşar Mahallesi Elbistanlılar Obası mevkiinde alınan istihbaratın değerlendirilmesi sonucu A.S.’nin (67) evinde ve çevresinde yapılan adli aramada 62 kök kenevir bitkisi ele geçirildiği öğrenildi.

Kahramanmaraş’ta kenevir operasyonu

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde jandarma tarafından alınan istihbarat doğrultusunda 62 kök kenevir ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesinde jandarma tarafından Çokyaşar Mahallesi Elbistanlılar Obası mevkiinde alınan istihbaratın değerlendirilmesi sonucu A.S.’nin (67) evinde ve çevresinde yapılan adli aramada 62 kök kenevir bitkisi ele geçirildiği öğrenildi. Şüpheli şahıs adli işlemleri için Dulkadiroğlu İlçe Jandarma Komutanlığına götürülürken, ele geçirilen kenevirlerin imha edileceği bildirildi.

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