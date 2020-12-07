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Kahramanmaraş’ta kış lastiği denetimleri başladı

07.12.2020 17:06 | Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş’ta yolcu ve yük taşımacılığı yapan araçlarda kış lastiği denetimi gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş’ta yolcu ve yük taşımacılığı yapan araçlarda kış lastiği denetimi gerçekleştirildi. 1 Aralık’ta başlayan uygulama kapsamında kentin farklı noktalarında denetimlerin yapılacağı bildirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik şubeye bağlı ekipler, Kahramanmaraş-Göksun istikameti Edebiyat Yolu’nda kış lastiği denetimi yaptı. Şehirlerarası yolcu taşıyan otobüs ve yük taşıyan araçlar denetlenirken, kış lastiği takmayan sürücülere 776 lira cezai işlem uygulanacak.
Kış lastiği denetiminden dolayı memnun olduğunu ifade eden sürücü Ömer Aktaş, “Ben Afşin ilçesinden geliyorum ve 1 Aralık’ta lastiğimi otomobile takmıştım. Görev yapan polis memurlarına teşekkür ederim” dedi.

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