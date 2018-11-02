Kahramanmaraş'ta kolunu biçerdövere kaptıran operatör yaralandı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde biçerdövere kolunu kaptıran operatör yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hacıbebek Mahallesi Söğütçeşme mevkisinde mısır hasat eden operatör Murat Yüksel (31), bakım yaptığı sırada kolunu çalışır durumdaki biçerdövere kaptırdı.
Kolu kopan Yüksel, çevredekiler tarafından Türkoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen operatörün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Bu arada, olay yerine getirilen tamirci tarafından parçalanmış halde çıkarılan Yüksel'in kolu, 112 Acil Servis ekibince tedavi gördüğü hastaneye götürüldü.
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