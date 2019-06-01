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Kahramanmaraş'ta komşusunun vurduğu kişi ağır yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 19:13 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta komşusunun vurduğu kişi ağır yaraladı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, komşusu tarafından tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı.

İddiaya göre, Hamza Sakar (35), Nadır Mahallesi Yarmaca mevkisindeki mısır tarlasını suladığı sırada yanına gelen komşusu Murat Ö. (28), tarlasına su sızdığını söyledi.

İkili arasında çıkan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucu Murat Ö, komşusu Hamza Sakar'a tabancayla ateş etti.

Ağır yaralanan Sakar, 112 acil servis ekiplerince kaldırıldığı Afşin Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Gözaltına alınan Murat Ö'nün ise jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Silahlı kavga yaralama

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