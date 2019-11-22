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Kahramanmaraş’ta kömür hırsızı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 15:29 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta dört evden 88 torba kömür çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 1’i tutuklandı.Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nurdağı yolu İstiklal Caddesi girişi yakınlarında ön ve arka plakaları siyah bant ile kapatılmış bir otomobili durdurdu.Otomobilde bulunan biri kadın 4 kişinin şüpheli tavırları nedeniyle kimlik sorgusu yapıldı.

Kahramanmaraş’ta kömür hırsızı tutuklandı

Kahramanmaraş’ta dört evden 88 torba kömür çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 1’i tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nurdağı yolu İstiklal Caddesi girişi yakınlarında ön ve arka plakaları siyah bant ile kapatılmış bir otomobili durdurdu.
Otomobilde bulunan biri kadın 4 kişinin şüpheli tavırları nedeniyle kimlik sorgusu yapıldı. Yapılan incelemede A.Ç., E.Ç., İ.T. ve H.K.’nin Beyoğlu Mahallesi’nde 4 evden kömür hırsızlığı yaptıkları tespit edildi.
Şüphelilerden İ.T.’nin Nurdağı ilçesindeki evinde yapılan aramada 20 torba kömür ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.T. tutuklandı, diğer 3 kişi serbest bırakıldı.

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