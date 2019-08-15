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Kahramanmaraş'ta kumaş boyama atölyesinde yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 18:30 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta kumaş boyama atölyesinde yangın

Kahramanmaraş'ta bir kumaş boyama atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi İsmet Paşa Mahallesi 36012 Sokak'taki bir apartmanın ikinci katında bulunan kumaş boyama atölyesinde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi, ancak çift taraflı parklar nedeniyle itfaiye aracı sokağa giremedi.

Daha sonra itfaiyecilerin yangın tüpleriyle müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Apartmanda oturan ve dumandan etkilenen Dilek Tekinşen, gazetecilere yaptığı açıklamada, çıkan yangın sonrası apartmanı duman kapladığını bunun üzerine komşularını da uyararak evleri boşalttıklarını söyledi.

İdil Arslan da dumanlardan nefes alamadığını, yengesi Dilek Tekinşen sayesinde kurtulduğunu ifade etti.

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ev Kahramanmaraş yangın

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