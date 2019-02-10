Kahramanmaraş'ta maç bitti, tekmeler havada uçuştu

Ömer KOÇ/TÜRKOĞLU (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'In Türkoğlu ilçesinde Türkoğlu Belediyespor ile Anadolu Gençlik Spor arasında oynanan maçta futbolcular arasında başlayan ve seyircilerin de dahil olduğu tekmi ve yumruklu kavga, polisin müdahalesiyle sona erdi.
Kahramanmaraş 1'nci Amatör Küme B Grubu'nda mücadele eden Türkoğlu Belediyespor ile Anadolu Gençlik Spor karşı karşıya geldi. 1-1 biten maçın son düdüğü ile birlikte saha karıştı ve futbolcular kavga etmeye başladı. Seyircilerin de tel örgülerden atlayarak karıştığı kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Kavga sırasında bir kişinin korner direğini sökerek saldırması dikkat çekerken, kavgayı olay yerine gelen polis güçlükle ayırdı.
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