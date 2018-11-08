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Kahramanmaraş'ta 'mantar' yiyen 3 kişi zehirlendi

YAŞAM HABERLERİ  | 08.11.2018 21:02 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ın Oniki Şubat ilçesinde, bahçeden topladıkları mantarı yiyen ve akraba olan Fatma, Rabia ve Döndü Sarıtürk zehirlendi.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Oniki Şubat ilçesinde, bahçeden topladıkları mantarı yiyen ve akraba olan Fatma, Rabia ve Döndü Sarıtürk zehirlendi.
Olay, Oniki Şubat ilçesine bağlı Dadağlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akraba olan Fatma, Rabia ve Döndü Sarıtürk kendilerine ait bahçeden topladıkları mantarları pişirerek yedi. Bir süre sonra fenalaşan 3 kadın yakınları tarafından hastaneye götürüldü. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından zehirlenme bulgularına rastlanan kadınlar yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Fatma, Rabia ve Döndü Sarıtürk'ün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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