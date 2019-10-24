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Kahramanmaraş'ta market soyguncuları tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2019 18:18 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta girdikleri marketten 16 bin liralık sigara ile 1200 lira para çalan 3 kişi polis tarafından yakalandı.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta girdikleri marketten 16 bin liralık sigara ile 1200 lira para çalan 3 kişi polis tarafından yakalandı. Sorgularında başka bir marketten de 6 bin 500 liralık çaldıklarını itiraf eden 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Dün akşam saatlerinde Hürriyet Mahallesi'ndeki bir markette giren hırsızlar, 16 bin lira değerinde sigara ile kasada bulunan 1200 lirayı alıp kaçtı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri işyeri ile çevredeki güvenlik ve MOBESE kameraları görüntülerinden hırsızlığı 3 kişinin yaptığını ve kaçtıkları otomobilin plakasını tespit etti.
Otomobili seyir halinde yakalayan ekipler,içerisindeki Ferhat S. (26), Murat Ç. (24) ve Burak Ö.'yü (24) gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheliler sorgularında suçlarını itiraf ederken, 5 Ekim'de de Yavuz Selim Mahallesi'ndeki bir marketten de 6 bin 500 lira değerinde sigara çaldıklarını söyledi.
Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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