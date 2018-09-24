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Kahramanmaraş'ta mesleki eğitim kursu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 21:24 | Son Güncelleme

"Suriyeli Kadın ve Gençlere Yönelik Hazır Giyim ve Konfeksiyon Alanında Mesleki Eğitim" projesi kapsamında düzenlenen kursu tamamlayanlara sertifikaları verildi

Kahramanmaraş'ta, Türkiye ile Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) tarafından yürütülen ve Japonya Hükümeti'nce finanse edilen "Suriyeli Kadın ve Gençlere Yönelik Hazır Giyim ve Konfeksiyon Alanında Mesleki Eğitim" projesi kapsamında düzenlenen kursu tamamlayanlara törenle sertifikaları verildi.

UNIDO Türkiye Temsilcisi Süleyman Yılmaz, Osman Sayın Spor Salonunda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Suriyeli kadın ve gençlere yönelik projenin büyük bir emekle gerçekleştirildiğini belirtti.

Hem projeyi hazırlayanların hem de projeye katılanların büyük bir özveri gösterdiğini dile getiren Yılmaz, "Projemiz kapsamında 2 bin 161 kişiye sertifika verdik. Projemizi Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis'te ve Kahramanmaraş'ta gerçekleştirdik. Bizler bu projede bir hobi eğitimi vermedik. Suriyelileri sektöre kazandırmak, onların da bir meslek sahibi olmaları için bu projeyi gerçekleştirdik." dedi.

TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç de Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye'deki zulüm bitene kadar mazlumların yanında olacağını belirtti.

Güvenç, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir yol arkadaşı olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı olarak, bir Müslüman kardeşiniz olarak dünyaya haykırıyorum; zulüm bitene kadar, adalet yerini bulana kadar, sivil ölümler durana kadar mücadelemiz sürecektir. Bu zulüm ile mücadelede en önemli unsur ise sizlerin bir an önce meslek sahibi olması, çocuklarımızın okuması, kendisini geliştirmesi ve içerisinde bulunduğunuz kardeşlerinizle uyum göstermeniz, hayatı paylaşmanız, huzura katkı sağlamanızdır." diye konuştu.

UNIDO Proje Koordinatörü Mehtap Akgün ise projeyi, Milli Eğitim Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Başkanlığı, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği ile Akdeniz Mülteciler ve Sığınmacılar Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nin koordinesinde başarıyla sonuçlandırdıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından kursiyerler tarafından hazırlanan kıyafetler tanıtıldı.

Törene, Vali Vahdettin Özkan ile AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç da katıldı.

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Kahramanmaraş Suriye Kadın ve Gençlere Yönelik Hazır Giyim ve Konfeksiyon

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