HABER

Kahramanmaraş'ta minibüs dereye devrildi: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 00:21 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta minibüs dereye devrildi: 2 yaralı

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde minibüsün dereye devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Ramazan Karcı (47) yönetimindeki 80 BC 014 plakalı minibüs, Efirağızı Mahallesi Karaveliler mevkisinde dereye devrildi.

Kazada sürücü ile beraberindeki Levent Karcı (23) yaralandı.

Jandarma ve sağlık ekiplerince araçtan çıkartılan yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

112 Acil Servis ekiplerince Andırın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ramazan Karcı, Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesine sevk edildi.

Bu halıya paha biçilemiyorBu halıya paha biçilemiyor
Sağlık çalışanlarının tiyatro oyunu ayakta alkışlandıSağlık çalışanlarının tiyatro oyunu ayakta alkışlandı
Haramidere’de freni boşalan midibüs 3 araca çarptı: 5 yaralıHaramidere’de freni boşalan midibüs 3 araca çarptı: 5 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Kaza münibüs

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

İBB veri kopyalamayı durdurdu

İBB veri kopyalamayı durdurdu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Böyle hastalık görülmedi! Arabasını bile satıp...

Böyle hastalık görülmedi! Arabasını bile satıp...

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tek kelimeyle korkunç! Tam 1 kilometre sonra fark etti!

Tek kelimeyle korkunç! Tam 1 kilometre sonra fark etti!

Batman’da bir ev kurşun yağmuruna tutuldu

Batman’da bir ev kurşun yağmuruna tutuldu

Doktor hastanedeki odasında ölü bulundu

Doktordan acı haber!

Kars'ta sular altında kalan köylerine son kez baktılar

Sular altında kalan köylerine son kez baktılar

Esenyurt'ta 40'a yakın binaya bu gece de girilmeyecek

Esenyurt'ta 40'a yakın binaya bu gece de girilmeyecek

Tartıştığı eşinin boğazını keserek öldürdü

Kan donduran olay! Tartıştığı eşinin boğazını kesti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.