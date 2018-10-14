Kahramanmaraş'ta minibüs devrildi: 1 ölü, 11 yaralı

Kahramanmaraş'ta minibüsün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, aralarında çocukların da bulunduğu 11 kişi yaralandı.

Yaşar Aytekin (33) yönetimindeki 46 S 1112 plakalı minibüs, Dereli Mahallesi Yedikuyular Kayak Merkezi yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, minibüsteki Gülsüm Aytekin (65) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ile Perihan (27), Mehmet (78), Yağmur (6), Arda (9) ve Mehmet Aras (1) ile Mehmet Aytekin (45), Kevser (4), İrem (6), Keziban (31) ve Barış Çam (32) 112 acil servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.