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Kahramanmaraş'ta minibüs devrildi: 1 ölü, 11 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 18:56 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta minibüs devrildi: 1 ölü, 11 yaralı

Kahramanmaraş'ta minibüsün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, aralarında çocukların da bulunduğu 11 kişi yaralandı.

Yaşar Aytekin (33) yönetimindeki 46 S 1112 plakalı minibüs, Dereli Mahallesi Yedikuyular Kayak Merkezi yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, minibüsteki Gülsüm Aytekin (65) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ile Perihan (27), Mehmet (78), Yağmur (6), Arda (9) ve Mehmet Aras (1) ile Mehmet Aytekin (45), Kevser (4), İrem (6), Keziban (31) ve Barış Çam (32) 112 acil servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ta minibüs devrildi: 1 ölü, 11 yaralı

Kahramanmaraş'ta minibüs devrildi: 1 ölü, 11 yaralı

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Kahramanmaraş'ta minibüs devrildi: 1 ölü, 11 yaralı

Kahramanmaraş'ta minibüs devrildi: 1 ölü, 11 yaralı
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Kahramanmaraş'ta minibüs devrildi: 1 ölü, 11 yaralı

Kahramanmaraş'ta minibüs devrildi: 1 ölü, 11 yaralı
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Kahramanmaraş'ta minibüs devrildi: 1 ölü, 11 yaralı

Kahramanmaraş'ta minibüs devrildi: 1 ölü, 11 yaralı
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Kahramanmaraş'ta minibüs devrildi: 1 ölü, 11 yaralı

Kahramanmaraş'ta minibüs devrildi: 1 ölü, 11 yaralı
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Kahramanmaraş'ta minibüs devrildi: 1 ölü, 11 yaralı

Kahramanmaraş'ta minibüs devrildi: 1 ölü, 11 yaralı
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Kahramanmaraş'ta minibüs devrildi: 1 ölü, 11 yaralı

Kahramanmaraş'ta minibüs devrildi: 1 ölü, 11 yaralı
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1 ölü 9 yaralı Kahramanmaraş trafik kazası

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