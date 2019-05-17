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Kahramanmaraş’ta minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2019 23:26 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta minibüs ile bir otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre kaza, Pazarcık ilçesi Narlı Mahallesi Narlı kavşağında meydana geldi.

Kahramanmaraş’ta minibüs ile bir otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre kaza, Pazarcık ilçesi Narlı Mahallesi Narlı kavşağında meydana geldi. Bünyamin T. (45) yönetimindeki 46 ABC 306 plakalı araç ile Halef Ç. (34) yönetimindeki 63 S 6136 plakalı minibüs çarpıştı. Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobil sürücüsü Bünyamin T. hafif şekilde yaralanırken, yabancı uyruklu vatandaşları taşıyan minibüs içerisinde yolcu konumunda bulunan Ahmet Kızıldoğan’ın çeşitli yerlerinden yaralandığı ve hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Minibüs sürücüsü Halef Ç. DE kazayı hafif şekilde atlatırken, yolcu konumunda ki Sara Ayyan (60), hamile olduğu öğrenilen Abir El Uveyit (28) yaralandı.
Yaralılar tedavi için Pazarcık Devlet Hastanesine kaldırılırken, hayati tehlikesi bulunan Ahmet Kızıldoğan’ın Necip Fazıl Şehir Hastanesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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