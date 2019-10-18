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Kahramanmaraş’ta motosiklet kazası: 2 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2019 00:41 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.Kaza, Türkoğlu ilçesi Kırmakaya Mahallesi’nde meydana geldi.

Kahramanmaraş’ta iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Türkoğlu ilçesi Kırmakaya Mahallesi’nde meydana geldi. Plakası belirlenemeyen Hasan Tanrıkulu (20) idaresindeki motosiklet, seyir halindeyken karşı yönden gelen Emre Tanrıkulu idaresindeki motosikletle çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine çağrılan sağlık ekipleri motosiklet sürücüleri ile birlikte yolcu olarak bulunan Mustafa Tanrıkulu ve Hacı Tanrıkulu’ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Yaralılardan kardeş oldukları öğrenilen Hasan Tanrıkulu ve Mustafa Tanrıkulu, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralıların durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.

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