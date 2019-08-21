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Kahramanmaraş'ta motosikletin otomobile çarpması

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 12:47 | Son Güncelleme

Kazada ağır yaralanan Veysel Avan, yaklaşık iki aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

GAZİANTEP (AA) - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, otomobile çarpan ve ağır yaralanan motosikletteki kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

24 Haziran'da arkadaşı Ali Başar'ın kullandığı 27 R 9604 plakalı motosikletin Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolu Narlı Mahallesi girişinde, Sefa Bektur idaresindeki 46 LT 771 plakalı seyir halindeki otomobile arkadan çarpması sonucu motosiklet sürücüsüyle Veysel Avan (23) yaralanmıştı.

Gaziantep'de özel bir hastanede yaklaşık iki aydır tedavi gören Avan, yaşam mücadelesini kaybetti. Avan'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Motosiklet sürücüsü Başar'ın tedavisi ise özel bir hastanede devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Kahramanmaraş Kaza Motosiklet Veysel Avan

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