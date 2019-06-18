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Kahramanmaraş’ta öğretmenlerden doğal afet tatbikatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 11:53 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta Afet ve Acil Durum Yönetim Müdürlüğü (AFAD) tarafından öğretmenlere deprem, yangın ve arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.Mili Eğitim Bakanlığı ve AFAD arasında yapılan protokol kapsamında, Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullarda görevli 24 öğretmenden oluşturulan acil kurtarma ekibinin eğitimleri tamamlanmıştı.

Kahramanmaraş’ta öğretmenlerden doğal afet tatbikatı

Kahramanmaraş’ta Afet ve Acil Durum Yönetim Müdürlüğü (AFAD) tarafından öğretmenlere deprem, yangın ve arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.
Mili Eğitim Bakanlığı ve AFAD arasında yapılan protokol kapsamında, Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullarda görevli 24 öğretmenden oluşturulan acil kurtarma ekibinin eğitimleri tamamlanmıştı. Eğitimlere Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görevli gönüllü 25 öğretmenin katılımıyla devam edildi. Verilen eğitimde afet bilinci, ilk 72 saat Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) yayılma alanları ve etkileri, yangın ve tahliye ile arama kurtarma konularında öğretmenler bilgilendirildi. Eğitim sonrası AFAD envanterinde bulunan malzemelerin tanıtımı ve kullanma şartları anlatıldı.
Eğitim sonrası senaryo gereği yapılan tatbikatlarda, yıkılan bina ve araç içerisinde kalan kişiler gönüllülerce yer altında çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Afet ve acil durumlarda insanların ve özellikle öğretmenlerin bilgili olması gerektiğini söyleyen Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü ve Eğitim Merkez Müdürü Yılmaz Bozdere, “Eğitimlerimiz 10 saat üzerinden devam ediyor. Eğitimi tamamlayan arkadaşlarımızın gönüllü olanları ise Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerindeki öğretmenlerimizden gönüllülerden AFAD ile birlikte doğal afet durumlarını destekleyecek bir ekip oluşturma gayretindeyiz. Kurslarımızın ilkini Dulkadiroğlu’ndaki 24 gönüllü öğretmenimize verdik. İkinci kursta ise 25 gönüllü öğretmenimize verdik. Buradaki amacımız, eğitim alan arkadaşlarımızı arama kurtarma ve doğal afetlerde daha profesyonel hale getirmektir” diye konuşu.

Kahramanmaraş’ta öğretmenlerden doğal afet tatbikatı

Kahramanmaraş’ta öğretmenlerden doğal afet tatbikatı

Kahramanmaraş’ta öğretmenlerden doğal afet tatbikatı

Kahramanmaraş’ta öğretmenlerden doğal afet tatbikatı

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