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Kahramanmaraş’ta olay üstüne olay çıkaran kadına dava

14.01.2021 17:44 | Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş’ta olay üstüne olay çıkaran kadına dava

Kahramanmaraş’ta maske takmadığı gerekçesiyle kendisini uyaran polise, "Artistliğiniz kime ya" diyerek tepki gösteren ve 11 ay önce de kentte bir çay bahçesinde kendini uyaran garsonların kafasına kül tablası fırlatan Gülcan Ç.

Kahramanmaraş’ta maske takmadığı gerekçesiyle kendisini uyaran polise, "Artistliğiniz kime ya" diyerek tepki gösteren ve 11 ay önce de kentte bir çay bahçesinde kendini uyaran garsonların kafasına kül tablası fırlatan Gülcan Ç. hakkında 6 yıl 10 ay hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Kahramanmaraş’ın Yirmiikigün Mahallesi’nde gittiği güzellik merkezinde maske takması için uyarılınca olay çıkararak tekrar gündeme gelen Gülcan Ç. (28), 16 Şubat 2020’de de çay bahçesinde olay çıkarmıştı.
İşletme sahibi ve garsonların şikayeti üzerine Gülcan Ç. hakkında Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma tamamlandı.
Cumhuriyet Savcısı, Gülcan Ç. hakkında mala zarar verme, hakaret, tehdit ve basit yaralama suçlarından 6 yıl 10 hapis istemiyle iddianame hazırladı.
Kahramanmaraş 3. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Gülcan Ç.’nin de şikayetçi olması nedeniyle çalışanlardan Yaşar Y. hakkında da 1 yıl hapis cezası istendi.

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