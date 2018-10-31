Kahramanmaraş'ta organik zeytin hasadı başladı

Tarım ve üretimin öneminden bahseden Erkoç, herkesin yapay zeka ve teknoloji üretme imkanı olmadığını, milli ekonomi için tarımın gelişmesi gerektiğini söyledi.

İhracat özelliğiyle de zeytinin ülke ekonomi için önemine dikkati çeken Erkoç, "Kahramanmaraş'ı zeytinyağı ve zeytin üretiminde Türkiye'de birinci sıraya getirmek istiyoruz. Şu anda Türkiye'de 6'ncı sıradayız. İmkanlar ölçüsünde zeytin fidesi dağıtmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda bölgenin zeytini olan Maraş yağlığı cinsini de yaygınlaştırmak için çaba gösteriyoruz. 2019'un sonbaharında yetiştirilen bu fidelerimizi çiftçilerimize dağıtmaya başlayacağız." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Vekili Mustafa Bozkurt ise Kahramanmaraş'ta 96 bin dekar alanda zeytin üretimi yapıldığı kaydetti.

Bu üretimin bir kısmının yağlık diğer kısmının ise sofralık olduğunu ifade eden Bozkurt, "Yaklaşık 65 bin dekar alanda yağlık çeşit üretimimiz var, 31 dekar alanda da sofralık zeytinimiz var. Yıllara göre değişmekle birlikte üretimin iyi olduğu sezonda 25 bin tona kadar çıkan zeytin üretimimiz var. Yağlık çeşitlerde yaklaşık 5 bin ton zeytinyağı üretilmektedir. Zeytinin anavatanı olan bir memlekette bu üretimin az olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Kahramanmaraş'ta yaklaşık 2 milyon 600 bin civarında zeytin ağacı bulunduğunu ifade Bozkurt, bu sezon sonu da dahil son 3 yılda büyükşehir belediyesinin de desteğiyle 500 bin fidan dağıtılmış olacağını belirterek, "Büyükşehir belediyesine yaptığı bu destekten dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya da ilin iklim bakımından çok geniş bir coğrafyaya sahip olduğunu, ekonomiye katkı sağlayan birçok ürünün bulunduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından zeytin sahası gezilip, makinelerle hasat yapıldı.

