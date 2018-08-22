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Kahramanmaraş'ta orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 20:25 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta orman yangını

Kahramanmaraş merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Karacasu Mahallesi Kapıçam bölgesindeki ormanlık alanda, piknikçilerin yaktığı ateşten çıktığı değerlendirilen yangına, 6 arazöz, 3 su tankı, 50 orman işçisi ile vatandaşların desteğiyle müdahale ediliyor.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin de desteğiyle yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Yangında ilk belirlemelere göre 2 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş orman yangın

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