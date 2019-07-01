Kahramanmaraş'ta orman yangını

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta sigara izmaritinden dolayı çıktığı tahmin edilen orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü.

Yangın, saat 02.30 sıralarında Gedemenli Mahallesi Kazma Caddesi mevkiindeki ormanlık alanda çıktı. Yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda dumanların yükseldiğini gören mahalle bekçilerinin ihbarı üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bir saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınan ve bir hektarlık alanda etkili olan yangının, atılan sigara izmaritinin kuru otları tutuşturmasıyla çıktığı tahmin ediliyor.

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