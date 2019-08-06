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Kahramanmaraş’ta orman yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2019 13:24 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta yıldırım düşmesi sonucu meydana gelen orman yangınında yaklaşık 20 hektar alan kül oldu.Yangın, Onikişubat ilçesi Köşürge Mahallesi Çınar-pınar mevkindeki dağlık alanda meydana geldi.

Kahramanmaraş’ta orman yangını

Kahramanmaraş’ta yıldırım düşmesi sonucu meydana gelen orman yangınında yaklaşık 20 hektar alan kül oldu.
Yangın, Onikişubat ilçesi Köşürge Mahallesi Çınar-pınar mevkindeki dağlık alanda meydana geldi. Yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangına ihbar üzerine 3 helikopter, 15 arazöz, 5 su tankı, 5 ilk müdahale aracı ve 100 orman işçisiyle müdahale edildi. Yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken soğutma işleminin devam ettiği bildirildi.
Yangında yaklaşık 20 hektar alan yanarak kül oldu.

Kahramanmaraş’ta orman yangını

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