Kahramanmaraş’ta orman yangını

Kahramanmaraş’ta yıldırım düşmesi sonucu meydana gelen orman yangınında yaklaşık 20 hektar alan kül oldu.

Yangın, Onikişubat ilçesi Köşürge Mahallesi Çınar-pınar mevkindeki dağlık alanda meydana geldi. Yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangına ihbar üzerine 3 helikopter, 15 arazöz, 5 su tankı, 5 ilk müdahale aracı ve 100 orman işçisiyle müdahale edildi. Yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken soğutma işleminin devam ettiği bildirildi.

Yangında yaklaşık 20 hektar alan yanarak kül oldu.



