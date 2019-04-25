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Kahramanmaraş'ta ormanları 'terminatör böcek' koruyacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 18:27 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde çam ağaçlarına zarar veren çam kese böceklerine karşı ormanlara 'terminatör böcek' olarak bilinen 'Calosoma sycophanta' türü böcekler bırakıldı.

Kahramanmaraş'ta ormanları 'terminatör böcek' koruyacak

İskender ZENGİN/ANDIRIN (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde çam ağaçlarına zarar veren çam kese böceklerine karşı ormanlara 'terminatör böcek' olarak bilinen 'Calosoma sycophanta' türü böcekler bırakıldı.
Çam ağaçlarına zarar veren çam kese böceklerini yiyerek beslenen 'terminatör böcek'ler, en etkili ve doğal mücadele yöntemi olması nedeniyle her yıl ormanlık alanlara düzenli olarak bırakılıyor. Gaziantep Orman İşletme Müdürlüğü'nün laboratuvarında üretilen 1800 terminatör böcek, Gaziantep ve Andırın Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince bu yıl da ormanlık alanlara bırakıldı.
Gaziantep Orman İşletme Müdürü Köksal Kaya çam kese böceklerinin ormanlara büyük zarar verdiğini, bu kapsamda terminatör böceklerin öneminin büyük olduğunu kaydetti. Kaya, şunları söyledi:
"Çam kese böcekleri ormanlarımızda ağaçların çap ve boy gelişmesini etkileyerek kurumalara neden olmakta. Kimyasal mücadele artık yapılmıyor, doğaya karşı biyolojik yöntemleri kullanıyoruz. Bu kapsamda Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü olarak Gaziantep'te laboratuvar ortamında yılda 25 bin böcek üretmekteyiz. Akdeniz Bölgesi'nin tek üretim yeri olan terminatör böcekler birçok ilimizde kullanılmaktadır. Doğaya zarar vermeden biyolojik mücadeleye devam ediyoruz."
Kaya'nın açıklamasının ardından terminatör böcekler Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Dışı Ürünler Şube Müdürü Sabri Yalçın, Andırın Orman İşletme Müdürü İdris Tetik, İşletme Şefi Oruç Kanmaz ve personel tarafından doğaya bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Kahramanmaraş'ta ormanları 'terminatör böcek' koruyacakKahramanmaraş'ta ormanları 'terminatör böcek' koruyacakKahramanmaraş'ta ormanları 'terminatör böcek' koruyacakKahramanmaraş'ta ormanları 'terminatör böcek' koruyacak

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