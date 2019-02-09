HABER

Kahramanmaraş'ta Osmanlı Savaş Kıyafetleri ve Silahları Sergisi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 14:48 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta Osmanlı Savaş Kıyafetleri ve Silahları Sergisi açıldı

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, geçmişi 500 yıla kadar uzanan savaş aletlerinin de yer aldığı Osmanlı Savaş Kıyafetleri ve Silahları Sergisi açıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde açılan sergide, Osmanlı dönemindeki savaşlarda kullanılmış tüfek, tabanca, ok, yay, kılıç, zırh, başlık, çizme, eyer gibi malzemeler ile dönemin savaş kıyafetleri sergileniyor.

Halkın yoğun ilgi gösterdiği sergi, yarın akşama kadar gezilebilecek.

Sergiye destek veren Kahramanmaraş Özel Güvenlik Arama Kurtarma Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Mustafa Mengür, kurtuluş etkinlikleri kapsamında açılan sergide, tarihi anlatan önemli eserler bulunduğunu söyledi.

Tarihi İskitlere kadar giden 7 bin yıl önce yapılmış okların benzerlerinin, geleneksel ok ve yayların sergilenen eserler arasında bulunduğunu anlatan Mengür, zırhlardan kalkanlara, silahlardan elbiselere kadar birçok eserin yer aldığı serginin mutlaka görülmesi gerektiğini kaydetti.

Karamanoğulları Atlı Okçuluk ve Geleneksel Spor Dalları Kulübü Başkanı Atilla Ünal Akkoca da, geleneksel sporları ve gelenekleri insanlara tekrar tanıtmak ve anlatmak için organizasyonda yer aldıklarını vurguladı.

PARTNEREski halini gören inanamıyor! Ünlü yıldız böyle değiştiEski halini gören inanamıyor! Ünlü yıldız böyle değişti
Şüpheli çantadan hoparlör parçaları çıktı Şüpheli çantadan hoparlör parçaları çıktı 
Cinayetin izlerini silmek için cesedi çamaşır suyuyla yıkamışlarCinayetin izlerini silmek için cesedi çamaşır suyuyla yıkamışlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Osmanlı dönemi Osmanlı Savaş Kıyafetleri ve Silahları Sergisi savaş aletleri

En Çok Okunan Haberler

Cinsel istismara uğramıştı! Günlüğünde korku dolu satırlar

Cinsel istismara uğramıştı! Günlüğünde korku dolu satırlar

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Tolgay Arslan için flaş iddia

Tolgay Arslan için flaş iddia

Ünlü futbolcunun Ciciş Ceyda'ya attığı mesajlar ifşa oldu!

Ünlü futbolcunun Ciciş Ceyda'ya attığı mesajlar ifşa oldu!

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı

Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Acı bilanço açıklandı! Sayı artıyor

Acı bilanço açıklandı! Sayı artıyor

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kangalın Güneydoğulu rakibi 'Kurtboğan'

Kangalın Güneydoğulu rakibi 'Kurtboğan'

Sultan 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'ne rekor ziyaretçi

Sultan 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'ne rekor ziyaretçi

Kartal'da çöken binada aynı aileden ölen 9 kişi son yolculuğuna uğurlandı

Aynı aileden ölen 9 kişi son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'un konuştuğu astronot metrobüsten sonra şimdi de vapura bindi

İstanbul'un konuştuğu astronot metrobüsten sonra şimdi de vapura bindi

Sağlık Bakanı açıkladı! Kartal'daki çöken binada ölü sayısı 17'ye yükseldi

Sağlık Bakanı açıkladı! Ölü sayısı yükseldi

'Nuriş' lakaplı Nuri Ergin’in lideri olduğu Karagümrük çetesine operasyon!

Karagümrük çetesine operasyon!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.