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Kahramanmaraş'ta otobüslerde fenalaşan iki yolcuyu şoförler hastaneye yetiştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 18:35 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta otobüslerde fenalaşan iki yolcuyu şoförler hastaneye yetiştirdi

Kahramanmaraş'ta bindikleri halk otobüslerinde fenalaşan iki yolcu, şoförler tarafından hastaneye ulaştırıldı.

Alınan bilgiye göre, Onikişubat ilçesinde Oğuz Çolak'ın kullandığı halk otobüsü seyir halindeyken yolculardan Ayşenur Yardımumar fenalaştı.

Diğer yolcuların bilgi vermesi üzerine şoför Çolak, güzergahtan çıkarak Yardımumar'ı Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne ulaştırdı.

Yolcuların yardımıyla otobüsten indirilerek sedyeye taşınan Yardımumar, acil serviste tedavi altına alındı.

Yardımumar'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Yusuf Özbek'in kullandığı halk otobüsünde yolculuk yapan Esme Katılmış da tansiyona bağlı rahatsızlık geçirdi.

Durumu fark eden Özbek, yolcusunu Necip Fazıl Şehir Hastanesi acil servisine getirildi. Katılmış'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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