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Kahramanmaraş'ta otomobil devrildi 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 09:59 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak  devrilen otomobilin sürücüsü Hakan Kılınç (34) hayatını kaybetti, yanındaki A.Ç.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen otomobilin sürücüsü Hakan Kılınç (34) hayatını kaybetti, yanındaki A.Ç. ise yaralandı.
Kaza, dün gece Nurhak Kavşağı'nda meydana geldi. iddiaya göre Adnan Menderes Bulvarı'nda giden Hakan Kılınç yönetimindeki 46 AAH 779 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, refüje çarparak devrildi. Kazada Hakan Kılınç olay yerinede yaşamını yitirirken, yanındaki A.Ç. yaralandı.
İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. A.Ç., ambulansla götürüldüğü Elbistan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Hakan Kılınç'ın cenazesi ise itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak olay yerinde yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna konuldu.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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