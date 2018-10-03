Kahramanmaraş'ta otomobil devrildi: 1 ölü 4 yaralı

Kahramanmaraş'ta bir otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Durdu Seymen'nin (48) kullandığı 46 DT 376 plakalı otomobil, Onikişubat ilçesi Hacıibrahimuşağı Mahallesi yakınlarından sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.
Kazada, sürücü Seymen olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan Hasan (69), Hacı (53), Varol (44) ve Ali Seymen (24) yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi ve Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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