Kahramanmaraş'ta otomobil ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

Kahramanmaraş'ta, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Hacı İsmail Karadoğan yönetimindeki 80 KD 490 plakalı kamyonet, Kahramanmaraş-Göksun kara yolu Andırın Kavşağı'nda, Aziz Demiralay (54) idaresindeki 46 F 5375 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Demiralay ile beraberindeki Can Demiralay (30), Selvi Uzun (49), Eren (40) ve Nazlı Güneysu (12) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesi ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

