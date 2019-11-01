Kahramanmaraş'ta otomobil ile traktör çarpıştı: 2 yaralı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Nedim Gül (59) idaresindeki 46 KD 574 plakalı otomobil ile İsrafil Firik idaresindeki 46 VD 415 plakalı traktör, Akveren Mahallesi Termik Caddesi'nde çarpıştı.

Sürücü ile birlikte Ayşe Gül (19) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bu arada kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

