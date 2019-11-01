HABER

Kahramanmaraş'ta otomobil ile traktör çarpıştı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 19:07 | Son Güncelleme

Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Nedim Gül (59) idaresindeki 46 KD 574 plakalı otomobil ile İsrafil Firik idaresindeki 46 VD 415 plakalı traktör, Akveren Mahallesi Termik Caddesi'nde çarpıştı.

Sürücü ile birlikte Ayşe Gül (19) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bu arada kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

PARTNER Beslediği 140 yılanla dolu evde boğularak öldürüldü! Beslediği 140 yılanla dolu evde boğularak öldürüldü!
Antalya'da 17 bin gümrük kaçağı parfüm ele geçirildiAntalya'da 17 bin gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi
Interpol kırmızı bültenle arıyordu! Sınırda yakalandılarInterpol kırmızı bültenle arıyordu! Sınırda yakalandılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çarpışma Elbistan trafik kazası traktör

En Çok Okunan Haberler

Sneijder'i yıkan haber! Kanser...

Sneijder'i yıkan haber! Kanser...

Trump: Vurulursam Melania ağlamaz

Trump: Vurulursam Melania ağlamaz

Eminönü'nde balık ekmek satan teknelerle ilgili flaş karar

Eminönü'nde balık ekmek satan teknelerle ilgili flaş karar

Bunu yapmayan yandı!

Bunu yapmayan yandı!

Türk-Rus devriyesi başladı! MSB'den açıklama

Türk-Rus devriyesi başladı! MSB'den açıklama

İstanbul trafiğinde çakarlı araç denetimi!

İstanbul trafiğinde çakarlı araç denetimi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Sokak ortasında kanlı saldırı! Kardeşlerden acı haber

Sokak ortasında kanlı saldırı! Kardeşlerden acı haber

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Interpol'ün aradığı DEAŞ'lı 2 kadın Kilis'te yakalandı

Interpol kırmızı bültenle arıyordu! Sınırda yakalandılar

Polisi alarma geçiren şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Polisi alarma geçiren olay! Çocuk dilendirmekten sabıkası çıktı

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek Suriye'de petrol kaçakçılığı yapıyor

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek...

Son dakika: Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasına ilişkin 2 sanığa 5 ay hapis

Adil Öksüz davasında karar!

Bolu’ya mevsimin ilk karı düştü

Kar bir anda bastırdı! Beyaza büründü

Güvenlik korucusu silahın kazara ateş alması sonucu şehit düştü

Acı haber! Güvenlik korucusu şehit oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.