Kahramanmaraş'ta otomobil menfeze devrildi: 4 yaralı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bayram ziyaretinden dönen ailenin içerisinde bulunduğu otomobilin menfeze devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Rıdvan Tuğcu (26) idaresindeki 46 EZ 742 plakalı otomobil, Elbistan-Malatya kara yolu Çiçek Mahallesi'nde menfeze devrildi.

Kazada, sürücünün yanı sıra Songül (49) ve Fadime Tuğcu (18) ile Nazife Aydın (45) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada kazaya karışan ailenin bayram ziyareti için gittikleri Çiçek Mahallesi'nden Elbistan ilçe merkezine dönmeye çalıştığı öğrenildi.

