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Kahramanmaraş’ta otomobil refüje çarptı: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.02.2019 22:17 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı, kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde Kayseri-Kahramanmaraş karayolu üzeri Kürtül mevkiinde meydana geldi.

Kahramanmaraş’ta otomobil refüje çarptı: 4 yaralı

Kahramanmaraş’ta kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı, kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Kayseri-Kahramanmaraş karayolu üzeri Kürtül mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 46 F 8174 plakalı otomobil Göksun ilçesinden Kahramanmaraş’a seyir halinde iken, Kürtül mevkiinde sürücü Mehmet Ali D.’nin (54) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda refüj yönlendirme levhasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç içerisinde bulunan Leyla (56), Emsal (29), Yasin D. (9) ve sürücü Mehmet Ali D. yaralandı.
Kaza sonrası bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar tedavi için hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kahramanmaraş’ta otomobil refüje çarptı: 4 yaralı

Kahramanmaraş’ta otomobil refüje çarptı: 4 yaralı

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