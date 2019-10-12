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Kahramanmaraş'ta otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 23:18 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Hasan Mert idaresindeki 34 PFK 36 plakalı otomobil, Göksun-Çardak kara yolu Gücüksu Mahallesi yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, otomobildeki Cuma Tunç (56) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Göksun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tunç'un cenazesi, yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna gönderildi.

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